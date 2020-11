Guido Meda | chi è | carriera | moglie e figli | curiosità sul telecronista

(Di giovedì 26 novembre 2020) Cosa sapere su sportivo dei canali Mediaset. Classe 1966,è sicuramente la voce per eccellenza tra i telecronisti sportivi italiani, sicuramente il più noto tra coloro che non si occupano di calcio. Ha iniziato a collaborare a soli 19 anni con Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Classe 1966, Guido Meda è sicuramente la voce per eccellenza tra i telecronisti sportivi italiani, sicuramente il più noto tra coloro che non si occupano di calcio. Ha iniziato a collaborare a soli 19 ...Il famoso telecronista è finito vittima del nostro nuovo terribile scherzo con Alessandro di Sarno. Ad aiutarci a mandare fuori giri il re delle due ruote in tv è la figlia che ha appena compiuto 18 a ...