Guendalina Tavassi e i video bollenti con il marito: ecco come li hanno rubati

Dopo il furto dei filmati a luci rosse girati con il marito Umberto D'Aponte, Guendalina Tavassi racconta come sia stato possibile accedere ai contenuti del suo cellulare e rubare tutto il materiale hot. Guendalina Tavassi è ancora sotto shock per la violazione della privacy che l'ha colpita nei giorni scorsi. Il profilo I Cloud dell'influencer è stato violato.

Guendalina Tavassi, vittima degli hacker, ha visto i video hot col marito Umberto D’Aponte custoditi sul suo telefonino finire in rete.

Revenge porn: le app per proteggere foto e video hot sul cellulare

Il cellulare hackerato di Guendalina Tavassi è un monito per tutti: non basta nascondere i file, per proteggerli veramente servono strategie (e app) ben più complesse.

Guendalina Tavassi, vittima degli hacker, ha visto i video hot col marito Umberto D'Aponte custoditi sul suo telefonino finire in rete.

Revenge porn: le app per proteggere foto e video hot sul cellulare

Il cellulare hackerato di Guendalina Tavassi è un monito per tutti: non basta nascondere i file, per proteggerli veramente servono strategie (e app) ben più complesse.