Golpe fallito in Turchia, 356 condanne. 79 ergastoli a testa per i 4 "Imam civili" (Di giovedì 26 novembre 2020) Era sera, il 15 luglio 2016, quando alcuni militari turchi tentarono di prendere in mano la Turchia, di rovesciare il governo Erdogan. Gli scontri, ad Ankara e a Istanbul, durarono tutta la notte, con centinaia di morti, ma i rivoltosi furono fermati. Il Golpe fallì. Oggi, a più di 4 anni di distanza, arrivano le condanne in uno dei principali processi incentrati su questa storia, quello che riguarda la parte operativa, le azioni organizzate nella base aerea di Akinci, che fu il quartier generale dei golpisti. E le pene sono pesantissime. 475 erano gli imputati, 365 già in carcere. E 356 persone sono state condannate alla prigione a vita. Come spiega Al Jazeera, quattro alcuni imputati - legati alla rete di Fethullah Gülen, ex alleato di Erdogan accusato di essere la mente del Golpe - sono stati condannati a 79 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Era sera, il 15 luglio 2016, quando alcuni militari turchi tentarono di prendere in mano la, di rovesciare il governo Erdogan. Gli scontri, ad Ankara e a Istanbul, durarono tutta la notte, con centinaia di morti, ma i rivoltosi furono fermati. Ilfallì. Oggi, a più di 4 anni di distanza, arrivano lein uno dei principali processi incentrati su questa storia, quello che riguarda la parte operativa, le azioni organizzate nella base aerea di Akinci, che fu il quartier generale dei golpisti. E le pene sono pesantissime. 475 erano gli imputati, 365 già in carcere. E 356 persone sono state condannate alla prigione a vita. Come spiega Al Jazeera, quattro alcuni imputati - legati alla rete di Fethullah Gülen, ex alleato di Erdogan accusato di essere la mente del- sono stati condannati a 79 ...

fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Golpe fallito in Turchia, 356 condanne. 79 ergastoli a testa per i 4 'Imam civili' - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Golpe fallito in Turchia, 356 condanne. 79 ergastoli a testa per i 4 'Imam civili' - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Golpe fallito in Turchia, 356 condanne. 79 ergastoli a testa per i 4 'Imam civili' - HuffPostItalia : Golpe fallito in Turchia, 356 condanne. 79 ergastoli a testa per i 4 'Imam civili' - antoninobill : Turchia, 337 ergastolinelmaxi-processoper il fallito golpe -

Ultime Notizie dalla rete : Golpe fallito Ergastolo per i piloti del bombardamento di Ankara durante il tentativo di colpo di stato del 2016 Sputnik Italia Una marea di ergastoli per il golpe fallito

Un tribunale di Ankara ha condannato 337 persone. Fra di esse anche ex ufficiali dell'esercito, piloti e alcuni civili ...

Golpe fallito: una marea di ergastoli

Un tribunale di Ankara ha condannato 337 persone. Fra di esse anche ex ufficiali dell'esercito, piloti e alcuni civili ...

Un tribunale di Ankara ha condannato 337 persone. Fra di esse anche ex ufficiali dell'esercito, piloti e alcuni civili ...Un tribunale di Ankara ha condannato 337 persone. Fra di esse anche ex ufficiali dell'esercito, piloti e alcuni civili ...