Fakenews a chi? ‘Dagospia sbugiarda Conte’

(Di giovedì 26 novembre 2020) “La verità ti fa male lo so”, cantava Caterina Caselli in una delle sue intramontabili canzoni. Una verità che all’inizio era stata bollata come Fake News da Conte e poi invece confermata dallo stesso quando è stato ospite della Gruber. “Faccenda che non merita neanche un commento per quanto è pietosa”, scrive il giornale Dagospia. Ma veniamo ai fatti… Dagospia il 17 novembre scrive che “Ursula Von Der Leyen è inviperita con conte perché l’italia è in clamoroso ritardo sulla presentazione del piano del Recovery Fund”. Due giorni dopo anche la testata giornalistica La Repubblica scrive aprendo con questa notizia. Il premier subito si arma di spirito difensore e (a giudicare dalle sue parole) con non poco fastidio commenta: “Oggi è stata pubblicata una fake news a grandi lettere su un quotidiano: che l’Italia sarebbe in ritardo sul Recovery Plan. Bene, è una fake news, è stata ...