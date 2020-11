Covid-19, non ci sono vaccini per i bimbi. Viola: “Sperimentazione in primavera” (Di giovedì 26 novembre 2020) Attualmente non ci sono vaccini anti Covid per i bambini nella fascia pediatrica. “Gli studi inizieranno probabilmente verso aprile 2021 con la sperimentazione nei bimbi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) Attualmente non ciantiper i bambini nella fascia pediatrica. “Gli studi inizieranno probabilmente verso aprile 2021 con la sperimentazione nei". L'articolo .

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - lorepregliasco : Ma davvero qui sopra c'è qualcuno che pensa che 853 morti COVID in un giorno non siano un problema, un dramma? Mah. - matteosalvinimi : Matteo, 29 anni, decide di farsi ricoverare per non lasciare solo lo zio Paolo, affetto da sindrome di Down e in co… - VoxClamantis5 : @AntonioOpallo61 @scandura lo stesso Burioni dice anche questo 'Ovviamente quello che accadrà con i vaccini contro… - DiDimiero : Già, troppi morti ma dovrebbero spiegarci perchè. Gli ospedali sono sotto pressione e questo può comportare un rall… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non "Il Covid non esiste? Provate il mio dolore" LA NAZIONE L’aeroporto di Fiumicino attiva i corridoi Covid-tested per i voli tra Roma e Usa: non serve la quarantena

Covid, l’aeroporto di Fiumicino sarà il primo scalo in Europa ad attivare i corridoi sanitari sicuri con voli “Covid Tested” tra Roma e alcune destinazioni negli ...

Prosegue la discesa dei casi in Canavese, mercoledì il totale dei positivi scende di 34 unità

Covid: la curva epidemica continua nella sua discesa. Mercoledì il totale dei casi di persone positive in Canavese è sceso a 3.582 dai 3.616 di martedì, con un decremento di 34 unità. Stabile la situa ...

Covid, l’aeroporto di Fiumicino sarà il primo scalo in Europa ad attivare i corridoi sanitari sicuri con voli “Covid Tested” tra Roma e alcune destinazioni negli ...Covid: la curva epidemica continua nella sua discesa. Mercoledì il totale dei casi di persone positive in Canavese è sceso a 3.582 dai 3.616 di martedì, con un decremento di 34 unità. Stabile la situa ...