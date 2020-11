Con “The Crown” torna di moda il Barbour. Icona dell'aristocrazia diventata di Massa (Di giovedì 26 novembre 2020) La quarta stagione di “The Crown” segna anche il grande ritorno del Barbour?. La giacca cerata nata nel 1894 e indossata dalla famiglia reale inglese in ogni stagione della vita, torna in voga in concomitanza con il successo della serie Netflix dedicata alla storia della regina Elisabetta II. Simbolo dell’aristocrazia inglese diventato appannaggio di un certo mondo borghese e intellettuale e poi di Massa. Il boom del marchio è del 1982, quando Diana Spencer si fa fotografare in brughiera indossando un Bedale con cappuccio, “il Barbour” per eccellenza. Il successo arriva anche in Italia dove il giaccone da caccia e pesca si impone come uniforme urbana amata dai liceali bene. Fino alla fine degli anni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) La quarta stagione disegna anche il grande ritorno del?. La giacca cerata nata nel 1894 e indossata dalla famiglia reale inglese in ogni stagionea vita,in voga in concomitanza con il successoa serie Netflix dedicata alla storiaa regina Elisabetta II. Simboloinglese diventato appannaggio di un certo mondo borghese e intellettuale e poi di. Il boom del marchio è del 1982, quando Diana Spencer si fa fotografare in brughiera indossando un Bedale con cappuccio, “il” per eccellenza. Il successo arriva anche in Italia dove il giaccone da caccia e pesca si impone come uniforme urbana amata dai liceali bene. Fino alla fine degli anni ...

