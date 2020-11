Black Friday: Confcommercio, in Lombardia vale 313 mln, un quinto totale nazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Il venerdì degli sconti in Lombardia vale 313 milioni, un quinto del totale nazionale. E' la cifra calcolata da Confcommercio Lombardia, che invita a "un consumo consapevole". Il Black Friday e il Cyber Monday "sono pratiche di importazione, entrate nella globalizzazione delle modalità di consumo: non vanno demonizzate, ma occorre fare acquisti consapevoli", spiega Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia, in vista di domani. "E' innegabile - dice - che il canale del commercio on line rappresenti oggi una quota preponderante degli acquisti, ma è altrettanto vero che la ricorrenza può diventare un'opportunità anche per il commercio tradizionale". Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Il venerdì degli sconti in313 milioni, undel. E' la cifra calcolata da, che invita a "un consumo consapevole". Ile il Cyber Monday "sono pratiche di importazione, entrate nella globalizzazione delle modalità di consumo: non vanno demonizzate, ma occorre fare acquisti consapevoli", spiega Carlo Massoletti, vicepresidente di, in vista di domani. "E' innegabile - dice - che il canale del commercio on line rappresenti oggi una quota preponderante degli acquisti, ma è altrettanto vero che la ricorrenza può diventare un'opportunità anche per il commercio tradizionale". Il ...

