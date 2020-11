Veronica Cruciani: «Il femminicidio non è una morte qualsiasi» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel testo teatrale leggo: 'restiamo con chi abusa di noi (...) per toccare con mano per l'ennesima volta (...) che non valgo niente'. L'uomo maltrattante tende a schernire la donna, umiliandola, ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel testo teatrale leggo: 'restiamo con chi abusa di noi (...) per toccare con mano per l'ennesima volta (...) che non valgo niente'. L'uomo maltrattante tende a schernire la donna, umiliandola, ...

mlgelm : RT @veronicacrucian: Sarebbe bello che non ci fosse più bisogno di una giornata contro la violenza sulle donne. Intanto ascoltateci @Radio3… - maplewhite1912 : RT @TommasoRagno: per la #giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne #25novembre andremo in onda alle 20:30 con il monologo “Barbablù” di H… - inverosimili : RT @TommasoRagno: per la #giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne #25novembre andremo in onda alle 20:30 con il monologo “Barbablù” di H… - Radio3tweet : RT @TommasoRagno: per la #giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne #25novembre andremo in onda alle 20:30 con il monologo “Barbablù” di H… - maplewhite1912 : RT @veronicacrucian: Sarebbe bello che non ci fosse più bisogno di una giornata contro la violenza sulle donne. Intanto ascoltateci @Radio3… -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Cruciani Rai Radio 3 presenta la lettura Barbablù con la regia di Veronica Cruciani Paese Italia Press Week end a teatro digital, tra Accorsi, Baliani, Ranzi e Ferrini

Da Marco Baliani e Stefano Accorsi tra le rime di Ariosto in "Giocando con Orlando" su Rai5 a Galatea Ranzi che festeggia i 100 anni della nascita di Rodari con "La torta in cielo" a Flautissimo, fino ...

Barbablù/Bluebeard

Andrà in onda su Rai Radio 3 il 25 Novembre alle ore 20,30 – per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne – la lettura Barbablù/Bluebeard, testo di Hattie Naylor, traduzione di Monica Capua ...

Da Marco Baliani e Stefano Accorsi tra le rime di Ariosto in "Giocando con Orlando" su Rai5 a Galatea Ranzi che festeggia i 100 anni della nascita di Rodari con "La torta in cielo" a Flautissimo, fino ...Andrà in onda su Rai Radio 3 il 25 Novembre alle ore 20,30 – per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne – la lettura Barbablù/Bluebeard, testo di Hattie Naylor, traduzione di Monica Capua ...