Vacanze sugli sci | Toti insiste | “Svizzera apre gli impianti Il precedente dell’estate? Non è detto abbia alimentato la seconda ondata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La battaglia per lesci. Il presidente della Regione Liguria e vice presidente della Conferenza delle Regioni Giovannitorna a premere per aprire glie garantire che anche in piena pandemia gli italiani possano godere della settimana bianca. Per il terzo giorno consecutivo il governatore torna sulla questione: “La Svizzeradomani i suoi Ski Resort”, scrive su Facebook. Poi aggiunge: “Tutti a puntare il dito sull’estate, ma quell’estate ha garantito stipendi certi, mentre ancora non è per niente chiaro quantola. Dal primo settembre ad oggi in Italia sono morte 15.815 persone con il Covid. Nei tre mesi estivi – giugno, luglio, agosto – dopo il periodo di lockdown e ...