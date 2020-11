Uomini e Donne oggi 25 novembre: le anticipazioni del Trono over e del Trono Classico (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella puntata di oggi mercoledì 25 novembre, Uomini e Donne tornerà in onda con il Trono over ancora al centro delle attenzioni. Nello specifico, secondo le anticipazioni nel Vicolo delle news, il protagonista indiscusso della puntata dovrebbe essere Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha fatto ritorno nella trasmissione condotta da Maria De Filippi dopo la fine della storia con Ida. L’uomo non ha voluto entrare nel dettaglio della rottura, affermando che le cose non sono andate bene. Riccardo proverà subito a volare pagina uscendo con un’altra dama. Stiamo parlando di Roberta: la donna affermerà che Riccardo, a differenza di Michele, è molto più presente. I due stanno uscendo insieme, si sentono al telefono per ore. Insomma, una ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella puntata dimercoledì 25tornerà in onda con ilancora al centro delle attenzioni. Nello specifico, secondo lenel Vicolo delle news, il protagonista indiscusso della puntata dovrebbe essere Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha fatto ritorno nella trasmissione condotta da Maria De Filippi dopo la fine della storia con Ida. L’uomo non ha voluto entrare nel dettaglio della rottura, affermando che le cose non sono andate bene. Riccardo prà subito a volare pagina uscendo con un’altra dama. Stiamo parlando di Roberta: la donna affermerà che Riccardo, a differenza di Michele, è molto più presente. I due stanno uscendo insieme, si sentono al telefono per ore. Insomma, una ...

