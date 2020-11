Tutti gli ospiti dello show di Massimo Ranieri su Rai3 Qui E Adesso: Gianna Nannini, De Gregori, Irama, Al Bano e gli altri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo show di Massimo Ranieri su Rai3 è atteso in quattro appuntamenti da giovedì 26 novembre, quattro prime serate in TV per uno spettacolo di varietà sicuramente fuori dagli schemi, a partire dalla location scelta. Lo show va in onda dal Teatro Sistina di Roma, dove Ranieri si trova da diverse settimane, impegnato tutto il giorno nelle prove di Qui E Adesso. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco, suddivisi nelle quattro prime serate. Nell’ultima puntata, natalizia, Ranieri presenterà per la prima volta live il singolo Siamo Uguali. Tra i primi nomi degli artisti e dei personaggi del mondo dello spettacolo che Ranieri accoglierà sul palco ci sono gli amici Gianni Morandi e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lodisuè atteso in quattro appuntamenti da giovedì 26 novembre, quattro prime serate in TV per uno spettacolo di varietà sicuramente fuori dagli schemi, a partire dalla location scelta. Lova in onda dal Teatro Sistina di Roma, dovesi trova da diverse settimane, impegnato tutto il giorno nelle prove di Qui E. Tanti gliche si alterneranno sul palco, suddivisi nelle quattro prime serate. Nell’ultima puntata, natalizia,presenterà per la prima volta live il singolo Siamo Uguali. Tra i primi nomi degli artisti e dei personaggi del mondospettacolo cheaccoglierà sul palco ci sono gli amici Gianni Morandi e ...

berlusconi : Il Covid ha aggravato uno squilibrio già presente in Italia fra i garantiti e coloro che non lo sono. Tutti gli ita… - acmilan : Captain Romagnoli has spoken ??? Follow his advice and download the AC Milan Official App for the latest Rossoneri c… - borghi_claudio : @Pgreco_ E intanto la ditta che fa le luminarie fallisce e lascia a casa tutti gli operai così le famiglie in difficoltà aumentano - loveforfriess : tutti gli altri concorrenti: messaggi motivazionali oppini: alba gli fa capire di tornare a casa #gfvip - hoseok_il : Voglio dedicare questo post a tutti i fiorellini che riempiono sempre le mie giornate grazie alle cose che scrivono… -