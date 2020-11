Si è spento a 60 anni Diego Armando Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) A darne la notizia è il quotidiano argentino Clarin. Dalle immagini pubblicate dalla testata, si vedono alcune ambulanze all'esterno dell'abitazione. Leggi su sardegnalive (Di mercoledì 25 novembre 2020) A darne la notizia è il quotidiano argentino Clarin. Dalle immagini pubblicate dalla testata, si vedono alcune ambulanze all'esterno dell'abitazione.

moldoveanuFlor7 : @PSchioppa Diego Armando #Maradona si è spento quest'oggi, all'età di 60 anni, per un arresto cardiocircolatorio ch… - Carmela_oltre : RT @moldoveanuFlor7: @PolScorr Diego Armando #Maradona si è spento quest'oggi, all'età di 60 anni, per un arresto cardiocircolatorio che ha… - moldoveanuFlor7 : @PolScorr Diego Armando #Maradona si è spento quest'oggi, all'età di 60 anni, per un arresto cardiocircolatorio che… - 2006Giuliana : RT @MuriniGianluigi: Alle ore 17 circa ore italiane si è spento un moto del calcio DIEGO ARMANDO MARADONA il Pibe de Oro all'età di 60 ann… - MuriniGianluigi : Alle ore 17 circa ore italiane si è spento un moto del calcio DIEGO ARMANDO MARADONA il Pibe de Oro all'età di 60… -