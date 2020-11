“Sai dove dormo?”. Riccardo e Roberta, ah: cosa è successo dietro le quinte di Uomini e Donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) La storia tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è stata una delle più seguite e apprezzate dai tanti fan di Uomini e Donne, la trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. La relazione tra i due in passato è stata molto fisica Roberta provava un forte interesse per Riccardo, ma l’uomo ha poi ammesso di provare solo attrazione fisica e non mentale Queste dichiarazioni che crearono parecchio scalpore in studio soprattutto perché la sua frequentazione con la Di Padua non riuscì a distogliere l’attenzione dal suo rapporto con Ida Platano. Adesso, però, Riccardo Guarnieri ha messo definitivamente alle spalle la storia con Ida ed è tornato in studio. Anche la Di Padua ha pare aver chiuso con il cavaliere Michele a causa di alcuni litigi che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) La storia traDi Padua eGuarnieri è stata una delle più seguite e apprezzate dai tanti fan di, la trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. La relazione tra i due in passato è stata molto fisicaprovava un forte interesse per, ma l’uomo ha poi ammesso di provare solo attrazione fisica e non mentale Queste dichiarazioni che crearono parecchio scalpore in studio soprattutto perché la sua frequentazione con la Di Padua non riuscì a distogliere l’attenzione dal suo rapporto con Ida Platano. Adesso, però,Guarnieri ha messo definitivamente alle spalle la storia con Ida ed è tornato in studio. Anche la Di Padua ha pare aver chiuso con il cavaliere Michele a causa di alcuni litigi che ...

Rodica02038512 : RT @Anna19725: Poi ci sono quegli abbracci che conosci, quelli dove sai già da che lato appoggiare la testa. #EzGurIMissYou #CanYaman #Ozge… - ceofmylife_ : RT @amaliacarene: 'Non sei una vera donna perché non sai cucinare' 'Ma dove vai vestita così' 'Tu sei donna e quindi spetta a te' #nonunad… - justBenve : @isthisbicuIture ASPEEEEE di Maradona lo sapevo, ma di Kobe Bryant no manco ho visto un post al riguardo quando è m… - SalamidaFabio : Roma, 2047 - primo appuntamento: ??????? lo sai che sei davvero bella? ?? ??????? anche tu sei un bel tipo ?? ??????? sush… - littlefiower_ky : RT @MariaWedde: Il poeta solitario O dolce usignolo che ascolto (non sai dove), in questa gran pace, cantare cantare tra il folto, là, dei… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sai dove Snaitech lancia SN4IFUN, l'app che diffonde e premia la cultura sportiva Fortune Italia