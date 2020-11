(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladiil, il film Netflix che riporta Kurt Russel nel ruolo di un inedito Babbo, questa volta accompagnato dalla sua, interpretata da Goldie Hawn. Difficile scordare quel Babbointerpretato da Kurt Russel che nel 2018 ha portato una dose di - affascinante, barbuto e muscoloso - spirito natalizio nel catalogo Netflix. Non cheilfosse nulla di particolare in termini di trama, ma riusciva nel suo intento ed era perfetto per il target e per il periodo dell'anno a cui era destinato, lasciandoci anche quel qualcosa in più grazie all'interpretazione del suo attore principale, caricatosi ben volentieri ...

NetflixIT : Klaus Natale eXtraterrestre Jingle Jangle: un’avventura natalizia Il Natale di Angela Qualcuno salvi il Natale Qua… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Qualcuno salvi il Natale: seconda parte, la recensione: di ritorno al Polo Nord con Santa Claus e signora… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Qualcuno salvi il Natale 2 arriva su Netflix, tutto quello che dovete sapere sul film… - Fabiola89442491 : RT @NetflixIT: Klaus Natale eXtraterrestre Jingle Jangle: un’avventura natalizia Il Natale di Angela Qualcuno salvi il Natale Qualcuno sal… - bluettaeyes : @dianusis Qualcuno salvi la mia anima -

