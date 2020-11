Pomezia | a bordo di un monopattino con… in tasca la droga | arrestato 22enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020) E’ statodai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia diun giovane ragazzo di 22 anni, originario di Roma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato ieri pomeriggio mentre si aggirava con fare sospetto adi unnei pressi dei giardini pubblici di via Pier Crescenzi. I fatti Ieri pomeriggio, nel corso di un normale servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, transitando nei pressi dei giardini pubblici in via Pier Crescenzi, i Carabinieri hanno notato un giovane che, adi un, si aggirava con fare sospetto. Avvicinato dai militari, il giovane estraeva dallaun involucro contenente 5 g di hashish che lasciava cadere a terra nel ...