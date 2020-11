POCO M3 ufficiale, smartphone economico solo nel prezzo (Di mercoledì 25 novembre 2020) POCO by Xiaomi diventa semplicemente POCO: oggi l’azienda dà notizia di essere diventata indipendente e festeggia con il lancio del nuovo smartphone POCO M3. Traguardo importante raggiunto in soli tre anni. POCO M3 è uno smartphone che di entry level ha solo la fascia di prezzo alla quale è collocato, spiccando soprattutto per la sua incredibile autonomia e la fotocamera dotata di tre sensori disposti in verticale. Proprio da quest’ultima vogliamo partire: si tratta di un modulo con tre sensori da 48, 2 e 2 Mpixel. Il primo un sensore standard dotato di autofocus, il secondo un sensore per scattare foto macro e il terzo un sensore di profondità. Al frontale piccolo notch che integra la fotocamera frontale da 8 Mpixel. Parecchie sono le funzioni che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)by Xiaomi diventa semplicemente: oggi l’azienda dà notizia di essere diventata indipendente e festeggia con il lancio del nuovoM3. Traguardo importante raggiunto in soli tre anni.M3 è unoche di entry level hala fascia dialla quale è collocato, spiccando soprattutto per la sua incredibile autonomia e la fotocamera dotata di tre sensori disposti in verticale. Proprio da quest’ultima vogliamo partire: si tratta di un modulo con tre sensori da 48, 2 e 2 Mpixel. Il primo un sensore standard dotato di autofocus, il secondo un sensore per scattare foto macro e il terzo un sensore di profondità. Al frontale piccolo notch che integra la fotocamera frontale da 8 Mpixel. Parecchie sono le funzioni che ...

