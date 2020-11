Per eliminare la violenza | la donna deve prima sentirsi libera

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il dipartimento Pari Opportunità di Ali- Autonomie Italiane che mi pregio di dirigere, ha condotto laricerca su scala nazionale sulla percezione delle politiche sulle pari opportunità a livello amministrativo con un focus sullacontro le Donne (, d’ora in poi, lo scriverò sempre con la D maiuscola fino a quando non avremo piena cittadinanza). I risultati che l’indagine ci restituisce sono certamente allarmanti: fotografano un Paese molto arretrato sul piano della piena cittadinanza dei diritti delle Donne. La condizione delle Donne, sulle quali si concentrano plurime discriminazioni, è tale che su di loro l’effetto delle ingiustizie sia moltiplicato. Dunque è più facile che unasenza lavoro, senza una retribuzione, chiusa in casa ad occuparsi unicamente alla cura della famiglia, per citare ...