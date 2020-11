Panucci consiglia l’Inter | «Per vincere col Real fai come 22 anni fa»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Christianparla della gara di Champions League tra Inter eMadrid. Ecco le parole dell’ex difensore sulla partita Christianvive Inter-Madrid da doppio ex. Ecco le sue parole sulla gara in un’intervista per La Repubblica. INTERMADRID – «I nerazzurri perdevono giocare una partita intensa, vera,le sanno fare,la fece 22fa. E deve puntare sulle giocate dei suoi uomini migliori: Vidal, Barella, soprattutto Lukaku e Lautaro. Ilpuò sempre, ma ha assenze importanti in tutti i reparti. Penso a Valverde a centrocampo, a Benzema in attacco e soprattutto a Sergio Ramos in difesa. Il capitano mancherà tantissimo, è l’anima della squadra. Senza ...