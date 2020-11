Netflix si impegna a spendere 1 miliardo di dollari

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 25 novembre 2020)ha annunciato che si èta aun ulteriorediper le sue produzioni. Inoltre ha promesso di espandere il suo studio ad Albuquerque, in New Mexico. Quali sono i piani futuri di? I leader esecutivi hanno annunciato chesi èta aun ulteriorediper le sue produzioni. Inoltre espanderà il suo studio ad Albuquerque, in New Mexico. La Albuquerque Development Commission ha approvato i piani della società di streaming di espandere i suoi Albuquerque Studios. Potrebbe così diventare uno dei più grandi siti di produzione del Nord America. Il consiglio comunale deve ancora sostenere il piano. Secondo quanto riferito ...