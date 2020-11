Moratti: «Inter, occasione giusta col Real. Eriksen? Ha ragione Marotta» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Massimo Moratti ha parlato in vista della gara tra Inter e Real Madrid. Ecco le parole dell’ex presidente nerazzurro anche sullo Scudetto Massimo Moratti, Intervistato da Leggo, ha parlato dei temi vicini all’Inter. Le sue parole. Inter Real MADRID – «Sono partite che fanno storia a sé, ma può essere l’occasione giusta. Il Real ha alcune assenze, ma soprattutto l’Inter viene dalla vittoria sul Torino ottenuta in maniera alla fine speciale, con grande carattere. E questo fa morale. Il primo tempo e i primi 10? del secondo sono stati deludenti. Poi è venuta fuori la qualità soprattutto degli attaccanti. Importante anche l’ingresso di Skriniar, ha rassicurato la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Massimoha parlato in vista della gara traMadrid. Ecco le parole dell’ex presidente nerazzurro anche sullo Scudetto Massimovistato da Leggo, ha parlato dei temi vicini all’. Le sue parole.MADRID – «Sono partite che fanno storia a sé, ma può essere l’. Ilha alcune assenze, ma soprattutto l’viene dalla vittoria sul Torino ottenuta in maniera alla fine speciale, con grande carattere. E questo fa morale. Il primo tempo e i primi 10? del secondo sono stati deludenti. Poi è venuta fuori la qualità soprattutto degli attaccanti. Importante anche l’ingresso di Skriniar, ha rassicurato la ...

