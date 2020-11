Melissa Satta e Boateng | non è andata come speravano

Leggi su chenews

(Di mercoledì 25 novembre 2020)e Kevin, tornati insieme nel 2019 dopo un anno di separazione, secondo gli ultimi rumors, starebbero di nuovo attraversando un periodo di crisi Foto di InstagramLa coppia non ha ancora né confermato né smentito, ma secondo l’ultimo gossip parrebbe proprio chestiano attraversando di nuovo un periodo di crisi. L’ultima foto social in coppia risale allo scorso 19 agosto, da quel momento non c’è stata più nessuna traccia dei due. Le voci di una possibile nuova rottura hanno iniziato a farsi insistenti e, negli ultimi scatti, qualcuno ha notato un velo di tristezza e subito si sono incominciate a rincorrere le voci riguardanti le motivazioni di tale tristezza. LEGGI ANCHE >>>e suo figlio ...