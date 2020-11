Maradona morto, a Pomeriggio 5 la D'Urso chiama il figlio Diego Junior: non risponde, poi la drammatica scoperta (Di mercoledì 25 novembre 2020) A Pomeriggio 5, dopo aver dato l'annuncio della morte di Diego Armando Maradona in diretta, Barbara D'Urso prova a contattare il figlio del Pibe, Diego Junior, per un commento, La redazione del programma di Canale 5 scopre così che il ragazzo 34enne, avuto dal campione argentino da Cristiana Sinagra nel 1986 e riconosciuto solo nel 2007 dopo un lungo contenzioso legale e mediatico, è ricoverato da 3 giorni per coronavirus. Sua moglie Nunzia, anche lei positiva al Covid, sarebbe in isolamento domiciliare. Per Diego Junior una giornata terribile e un dolore immenso, vissuto per altro in isolamento in una stanza di ospedale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) A5, dopo aver dato l'annuncio della morte diArmandoin diretta, Barbara D'prova a contattare ildel Pibe,, per un commento, La redazione del programma di Canale 5 scopre così che il ragazzo 34enne, avuto dal campione argentino da Cristiana Sinagra nel 1986 e riconosciuto solo nel 2007 dopo un lungo contenzioso legale e mediatico, è ricoverato da 3 giorni per coronavirus. Sua moglie Nunzia, anche lei positiva al Covid, sarebbe in isolamento domiciliare. Peruna giornata terribile e un dolore immenso, vissuto per altro in isolamento in una stanza di ospedale.

