Maradona, da Messi a Pelè passando per CR7: l'omaggio dei campioni

Lionel Messi, Pelè, Cristiano Ronaldo e molti altri campioni si sono riuniti (via social) per ricordare Diego Armando Maradona.

I messaggi dei campioni

Diego Armando Maradona non c'è più ed il mondo ancora stenta a crederci. I campioni dello sport fanno quasi fatica a lasciare un messaggio per ricordare il Pibe de Oro, scomparso all'età di 60 anni. Quello che spicca è sicuramente quello di Lionel Messi, colui per cui si sprecano i paragoni i pro e contro per cui è designato come l'erede o qualcosa di più dopo Maradona in Argentina. "Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non va, perché Diego è eterno. Mi tengo tutti i bei momenti vissuti con lui", ha scritto la Pulce sui social per ricordare il campione argentino.

