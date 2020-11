Lottiamo per i diritti perché questo 25 novembre non sia una farsa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Scrivere una riflessione nel giorno in cui tutto il mondo celebra la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne non è facile. Non lo è soprattutto perché, mentre scriviamo, questa giornata sembra essere soltanto un simbolo banale, incapace di contrastare davvero la violenza, gli stupri, le persecuzioni che uomini violenti, spesso in branco, usano contro le donne. Troppi sono i fatti di cronaca illustre che leggiamo basiti dai giornali. Sesso e droga, sesso e alcool, stupri in ville in Sardegna, festini in appartamenti di lusso a Milano. Per non parlare delle altre violenze – domestiche o sui luoghi di lavoro, per esempio – di cui non sappiamo niente o comunque molto poco. Quegli episodi che si annidano tra le mura di casa, di qualsiasi casa, in centro, in periferia, nelle grandi città e nei paesini più piccoli. E allora non possiamo stare a guardare e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Scrivere una riflessione nel giorno in cui tutto il mondo celebra la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne non è facile. Non lo è soprattutto, mentre scriviamo, questa giornata sembra essere soltanto un simbolo banale, incapace di contrastare davvero la violenza, gli stupri, le persecuzioni che uomini violenti, spesso in branco, usano contro le donne. Troppi sono i fatti di cronaca illustre che leggiamo basiti dai giornali. Sesso e droga, sesso e alcool, stupri in ville in Sardegna, festini in appartamenti di lusso a Milano. Per non parlare delle altre violenze – domestiche o sui luoghi di lavoro, per esempio – di cui non sappiamo niente o comunque molto poco. Quegli episodi che si annidano tra le mura di casa, di qualsiasi casa, in centro, in periferia, nelle grandi città e nei paesini più piccoli. E allora non possiamo stare a guardare e ...

Giornata contro la violenza sulle donne – CGIL Cuneo, un VIDEO per ricordare le vite spezzate

La CGIL di Cuneo ha voluto celebrare con un video tutte le donne vittime di femminicidio e violenza con un video sulle parole di Alda Merini.

