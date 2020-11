Lombardia e Piemonte verso zona arancione (Di giovedì 26 novembre 2020) Lombardia e Piemonte verso la zona arancione. Le due Regioni attualmente in zona rossa potrebbero passare già nei prossimi giorni alla fascia intermedia di rischio Covid, con conseguente allentamento di regole e misure. “Ci stiamo confrontando col Governo. Non so se partiremo il lunedì oppure già il sabato. Ma noi siamo pronti”, ha detto ieri l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, soffermandosi sulle tempistiche dell’eventuale passaggio che dovrebbe essere richiesto domani dalla Lombardia. “Lo sforzo dei lombardi ha dato quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. E’ giusto che si possa il prima possibile iniziare una riapertura lenta, graduale, che deve essere accompagnata da un grandissimo senso di responsabilità, perché non ... Leggi su udine20 (Di giovedì 26 novembre 2020)laarancione. Le due Regioni attualmente inrossa potrebbero passare già nei prossimi giorni alla fascia intermedia di rischio Covid, con conseguente allentamento di regole e misure. “Ci stiamo confrontando col Governo. Non so se partiremo il lunedì oppure già il sabato. Ma noi siamo pronti”, ha detto ieri l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, soffermandosi sulle tempistiche dell’eventuale passaggio che dovrebbe essere richiesto domani dalla. “Lo sforzo dei lombardi ha dato quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. E’ giusto che si possa il prima possibile iniziare una riapertura lenta, graduale, che deve essere accompagnata da un grandissimo senso di responsabilità, perché non ...

