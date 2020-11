Liverpool-Atalanta diretta e streaming | dove vedere il match oggi

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 25 novembre 2020)si giocamercoledì 25 novembre 2020 alle ore 21.00 nell'impianto storico di Anfield. Si tratta della quarta giornata del girone di Champions League e ci si attende tanti gol ed emozioni come nelle sfida d'andata disputata a Bergamole reti furono ben cinque, tutte a tinte Reds., le probabili formazionicaption id="attachment 1055833" align="alignnone" width="699"(getty images)/captionProblemi di formazioni in casain difesa ci sono le più grandi defezioni. Klopp proverà a recuperare almeno Fabinho da proporre al centro del reaprto con Matip. In avanti non dovrebbe esserci Salah, tornato negativo al coronavirus solo nelle scorse ore. Questo il possibile 11 Reds: ...