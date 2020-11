Liverpool Atalanta 0-0 LIVE: partenza aggressiva della Dea (Di mercoledì 25 novembre 2020) Allo stadio Anfield, il match valido per la 4ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/2021 tra LIVErpool e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Anfield”, LIVErpool e Atalanta si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo D della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi LIVErpool Atalanta 0-0 MOVIOLA 0? In ricordo di Maradona Anche ad Anfield si osserva un minuto di raccoglimento in onore di Diego Armando Maradona. 1? Calcio d’inizio E’ della Dea il primo possesso della partita. 4? Tiro Ilicic Erroraccio di Salah che serve un pallone in orizzontale sulla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Allo stadio Anfield, il match valido per la 4ª giornata del gruppo DChampions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Anfield”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo DChampions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 0? In ricordo di Maradona Anche ad Anfield si osserva un minuto di raccoglimento in onore di Diego Armando Maradona. 1? Calcio d’inizio E’Dea il primo possessopartita. 4? Tiro Ilicic Erroraccio di Salah che serve un pallone in orizzontale sulla ...

zazoomblog : LIVE Liverpool-Atalanta 0-0 Champions League DIRETTA: Ilicic e Gomez vicini alla rete del vantaggio! - #Liverpool-A… - sportli26181512 : Champions League, la MOVIOLA LIVE: Barella su Nacho, rigore per il Real: L’Atalanta fa visita al Liverpool, l’Inter… - edicolasportiva : LIVE Alle 21 Liverpool-Atalanta: Gasp con Ilicic-Gomez in attacco, Zapata fuori | La diretta - SkySport : Inizia Liverpool-Atalanta: segui il LIVE ? #LiverpoolAtalanta Su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 #SkySport #SkyUCL… - RadioRadioWeb : ???? La Champions League non vi lascia soli nemmeno questa sera ?? Italiane impegnate in match stellari:… -