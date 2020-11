L’ex presidente di Arcigay: “Gay e trans discriminano le donne non conformi al pensiero dominante” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Forse non a tutti voi sarà noto il nome di Aurelio Mancuso, ma è stato Segretario Nazionale Arcigay dal 2002 al 2007, poi presidente nazionale di Arcigay dal 2007 al 2010 e ora è presidente di Equality Italia. Insomma, uno che in teoria di movimento Lgbt ne sa qualcosa. E sul suo blog di Huffington Post, L’ex presidente Arcigay ha attaccato frontalmente il movimento Lgbt in Italia, accusando i suoi militanti di essere i primi a discriminare le donne, proprio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ex presidente Arcigay: “Lgbt discrimina le donne” Il titolo del pezzo è “Il machismo gay e trans contro le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov – Forse non a tutti voi sarà noto il nome di Aurelio Mancuso, ma è stato Segretario Nazionaledal 2002 al 2007, poinazionale didal 2007 al 2010 e ora èdi Equality Italia. Insomma, uno che in teoria di movimento Lgbt ne sa qualcosa. E sul suo blog di Huffington Post,ha attaccato frontalmente il movimento Lgbt in Italia, accusando i suoi militanti di essere i primi a discriminare le, proprio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle. Ex: “Lgbt discrimina le” Il titolo del pezzo è “Il machismo gay econtro le ...

