Le Iene | Adriana Volpe vittima di un rapimento | scene di panico davanti alle telecamere

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ledi un: fortididel programma televisivo Uninconsueto e finito bene per, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Le sadichedel programma di Italia 1, Le, hanno scelto lei comedi un loro scherzo. Non mancanodie momenti esilaranti in cui la protagonista della candid camera ha giustamente dato di matto. Una dolcissima foto che ritraecon la figlia Giselle e la cagnolina ...