La testa gli resta schiacciata | Ugo muore a 30 anni L’ennesimo incidente sul lavoro

Lecco, grave incidente sul lavoro. La tragica vicenda è accaduta in provincia di Lecco e riguarda un giovane operaio, Ugo Gilardi, che perde la vita a soli 30 anni. Un mestiere il suo, che gli ha permesso di essere molto conosciuto e stimato nella comunità di Olginate e di Valgreghentino. L'incidente mortale è accaduto alle 8,30 circa, in via Enrico Fermi a Valgreghentino. Nulla da fare per il 30enne rimasto vittima del grave incidente sul lavoro. Ugo Gilardi è rimasto letteralmente schiacciato con la testa tra un muletto e un palo. Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Erano le 8,30 quando Ugo aveva da poco iniziato il turno di lavoro. Il residente di Olginate stava scaricando un ...

