Jennifer Lopez criticata per una foto sul Jet privato in tempo di pandemia (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quali sono i vostri piani per le vacanze?”. Lo chiede un “poco accorto” Alex Rodríguez, fidanzato della sempre splendida Jennifer Lopez, ai fan dal suo profilo Instagram. Ha appena pubblicato uno scatto di loro due all’interno di un aereo privato con arredamento di design. Jennifer Lopez è stesa con una coperta di Hermes sulle gambe. Il cagnolino Lady con la testolina sulle gambe di Alex. Ovviamente stanno partendo per andare a festeggiare il Giorno del Ringraziamento con i parenti. Lui infatti nel messaggio sotto la foto prosegue: “Lady è sicuramente pronta per il Giorno del Ringraziamento. Abbiamo talmente tanto di cui essere grati e siamo entusiasti di tornare a casa per trascorrere del tempo con la famiglia”. Ai fan però questo messaggio non è piaciuto affatto e ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Quali sono i vostri piani per le vacanze?”. Lo chiede un “poco accorto” Alex Rodríguez, fidanzato della sempre splendida, ai fan dal suo profilo Instagram. Ha appena pubblicato uno scatto di loro due all’interno di un aereocon arredamento di design.è stesa con una coperta di Hermes sulle gambe. Il cagnolino Lady con la testolina sulle gambe di Alex. Ovviamente stanno partendo per andare a festeggiare il Giorno del Ringraziamento con i parenti. Lui infatti nel messaggio sotto laprosegue: “Lady è sicuramente pronta per il Giorno del Ringraziamento. Abbiamo talmente tanto di cui essere grati e siamo entusiasti di tornare a casa per trascorrere delcon la famiglia”. Ai fan però questo messaggio non è piaciuto affatto e ...

Jennifer Lopez non ha avuto una buona idea nel far pubblicare al fidanzato una foto di loro due nel suo jet privato pronti per le vacanze.

Jennifer Lopez lancia un nuovo singolo e la sua prima linea di cosmesi

Jennifer Lopez ha pubblicato un teaser su Instagram con l’hashtag “new music”, che probabilmente annuncia il nuovo singolo dal titolo “In The Morning”. Nel video, che porta la firma dei celebri fotogr ...

