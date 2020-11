Inter-Real Madrid, 22 anni fa l’ultimo canto di Simoni e Baggio in nerazzurro: il 3 a 1 al Meazza che regalò l’accesso ai quarti (Di mercoledì 25 novembre 2020) A San Siro mancano circa venti minuti alla fine. È la quinta giornata del girone C della Champions League 1998/99. Il risultato tra Inter e Real Madrid è fermo sull’1 a 1 per merito del tocco fortuito di Ivan Zamorano su conclusione di Ronaldo e del pareggio di testa di Clarence Seedorf. Un uno-due a inizio ripresa che però va bene solo agli spagnoli, primi nel raggruppamento con nove punti. La squadra nerazzurra ha infatti sette punti in classifica. Gli stessi dei russi dello Spartak Mosca, impegnati in casa contro il già eliminato Sturm Graz. La sfida contro i campioni d’Europa in carica rappresenta quindi un passaggio fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale. Non sono ammessi calcoli. I tre punti sono obbligatori. Il match è importante anche per un altro motivo: riscattare un cammino in Serie A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) A San Siro mancano circa venti minuti alla fine. È la quinta giornata del girone C della Champions League 1998/99. Il risultato traè fermo sull’1 a 1 per merito del tocco fortuito di Ivan Zamorano su conclusione di Ronaldo e del pareggio di testa di Clarence Seedorf. Un uno-due a inizio ripresa che però va bene solo agli spagnoli, primi nel raggruppamento con nove punti. La squadra nerazzurra ha infatti sette punti in classifica. Gli stessi dei russi dello Spartak Mosca, impegnati in casa contro il già eliminato Sturm Graz. La sfida contro i campioni d’Europa in carica rappresenta quindi un passaggio fondamentale per la qualificazione aidi finale. Non sono ammessi calcoli. I tre punti sono obbligatori. Il match è importante anche per un altro motivo: riscattare un cammino in Serie A ...

