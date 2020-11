Il Papa tende la mano agli uiguri (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le relazioni tra Chiesa cattolica e Cina non sono mai state semplici nel corso della storia, neanche durante l’epoca imperiale, ma la rivoluzione comunista ha complicato ulteriormente il quadro e ridotto sensibilmente le opportunità di cooperazione. Al clima di gelo sta tentando di porre fine l’attuale pontefice, Francesco I, salito al soglio pontificio nel lontano InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le relazioni tra Chiesa cattolica e Cina non sono mai state semplici nel corso della storia, neanche durante l’epoca imperiale, ma la rivoluzione comunista ha complicato ulteriormente il quadro e ridotto sensibilmente le opportunità di cooperazione. Al clima di gelo sta tentando di porre fine l’attuale pontefice, Francesco I, salito al soglio pontificio nel lontano InsideOver.

Certo, discutere la tesi in presenza, circondata dagli amici e dai parenti, sarebbe stato meglio, ma il momento è stato comunque di grande gioia e festa. "Sono molto soddisfatta del corso di studi.

I dubbi dei vescovi americani: Biden può fare la Comunione?

Pesano le posizioni del presidente eletto sull’aborto. La conferenza episcopale ha creato un gruppo di lavoro per dirimere la questione. Ma il Vaticano frena ...

Pesano le posizioni del presidente eletto sull'aborto. La conferenza episcopale ha creato un gruppo di lavoro per dirimere la questione. Ma il Vaticano frena ...