Il GF Vip 5 si allunga: ecco chi ha deciso di abbandonare e chi resta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il comunicato letto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha gettato nello sconforto numerosi concorrenti. Non a caso, il reality proseguirà fino agli inizi di febbraio quando in realtà doveva terminare la settimana prima di Natale. Con la nuova notizia, gli inquilini dovranno passare le festività natalizie più Capodanno ed Epifania nella casa, cosa che ha scatenato malumori e contestazioni. Molti concorrenti, infatti, hanno annunciato il proprio ritiro. Grande Fratello Vip: molti concorrenti vogliono ritirarsi Quando Alfonso Signorini diceva di essere teso per la reazione del comunicato della busta rossa, aveva ragione. I concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno appreso che l’avventura terminerà agli inizi di febbraio, ben due mesi dopo la data prevista. Il comunicato ha gettato la maggior parte della casa nello sconforto, tanto che molti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il comunicato letto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha gettato nello sconforto numerosi concorrenti. Non a caso, il reality proseguirà fino agli inizi di febbraio quando in realtà doveva terminare la settimana prima di Natale. Con la nuova notizia, gli inquilini dovranno passare le festività natalizie più Capodanno ed Epifania nella casa, cosa che ha scatenato malumori e contestazioni. Molti concorrenti, infatti, hanno annunciato il proprio ritiro. Grande Fratello Vip: molti concorrenti vogliono ritirarsi Quando Alfonso Signorini diceva di essere teso per la reazione del comunicato della busta rossa, aveva ragione. I concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno appreso che l’avventura terminerà agli inizi di febbraio, ben due mesi dopo la data prevista. Il comunicato ha gettato la maggior parte della casa nello sconforto, tanto che molti ...

see_lallero : RT @tvblogit: Grande Fratello Vip si allunga, l’annuncio ai concorrenti, ossia come si fa una certa televisione (nonostante la retorica di… - tvblogit : Grande Fratello Vip si allunga, l’annuncio ai concorrenti, ossia come si fa una certa televisione (nonostante la re… - infoitcultura : Grande Fratello Vip si allunga, l’annuncio ai concorrenti, ossia come si fa una certa televisione (nonostante la re… - SerieTvserie : Grande Fratello Vip si allunga, l’annuncio ai concorrenti, ossia come si fa una certa televisione (nonostante la re… - GalantoMassimo : Perché va applaudita la costruzione televisiva del momento clou della puntata di ieri del #GfVip -