Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini esagera ancora: chiesto un cambio di conduzione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da quando Alfonso Signorini ha preso le redini di Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip, il suo operato è stato fortemente criticato. Se già l'anno scorso il conduttore era stato giudicato in maniera negativa a causa delle sue prese di posizioni, in questa quinta edizione le critiche nei suoi confronti si sono raddoppiate. L'ultimo episodio a far storcere il naso ai telespettatori è stato quello con Dayane Mello. In questa occasione, il conduttore è stato accusato di essere poco sensibile. Grande Fratello Vip 5: Alfonso Signorini ha esagerato? Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno seguito il triste racconto di Dayane Mello. La ...

