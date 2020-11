Fenomeno "Regina degli Scacchi": volano giochi online, app e libri (Di mercoledì 25 novembre 2020) La serie Tv di Netflix diventa un Fenomeno oltre lo schermo: crescono le vendite di Scacchi e la ricerca di contenuti sulle regole del gioco Il sito eBay ha riportato un aumento del 273% nelle ricerche di set di Scacchi a 10 giorni dall'uscita della miniserie, mentre la parola Scacchi è quasi raddoppiata nelle ricerche su Google rispetto all'anno precedente. Leggi su it.mashable (Di mercoledì 25 novembre 2020) La serie Tv di Netflix diventa unoltre lo schermo: crescono le vendite die la ricerca di contenuti sulle regole del gioco Il sito eBay ha riportato un aumento del 273% nelle ricerche di set dia 10 giorni dall'uscita della miniserie, mentre la parolaè quasi raddoppiata nelle ricerche su Google rispetto all'anno precedente.

