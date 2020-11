F1, GP Bahrain: diritti umani ancora al centro (Di mercoledì 25 novembre 2020) La stagione di F1 sta ormai arrivano alle battute finali in questo strano 2020; team e piloti affronteranno infatti le ultime tre gare in Paesi che, sia in passato che al giorno d’oggi, hanno sempre fatto discutere. In particolare, sotto la lente di ingrandimento c’è ancora il GP del Bahrain che sarà protagonista per le prossime due settimane e che riporta l’attenzione su un argomento delicato e sempre attuale, quello inerente ai diritti umani. GP Bahrain: F1 e diritti umani La Formula 1 vola in Bahrain, uno stato spesso criticato, politicamente parlando, soprattutto quando l’argomento in questione riguarda i diritti umani. Nelle scorse settimane ha fatto scalpore la decisione da parte della F1 di andare in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) La stagione di F1 sta ormai arrivano alle battute finali in questo strano 2020; team e piloti affronteranno infatti le ultime tre gare in Paesi che, sia in passato che al giorno d’oggi, hanno sempre fatto discutere. In particolare, sotto la lente di ingrandimento c’èil GP delche sarà protagonista per le prossime due settimane e che riporta l’attenzione su un argomento delicato e sempre attuale, quello inerente ai. GP: F1 eLa Formula 1 vola in, uno stato spesso criticato, politicamente parlando, soprattutto quando l’argomento in questione riguarda i. Nelle scorse settimane ha fatto scalpore la decisione da parte della F1 di andare in ...

