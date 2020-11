È morto Diego Armando Maradona Il figlio e la nuora positivi al Covid-19

Leggi su trendit

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Si è spento poco fa la leggenda del calcio. La notizia della morte del calciatore arriva dall’Argentina; all’età di 60 anni, dopo aver subito un arresto cardiorespiratorio,ha esalato l’ultimo respiro. Inutili i soccorsi di tre ambulanze al Barrio, San Andres. In diretta a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha annunciato, apprendendolo dai siti d’informazione argentini, cheJunior sarebbe stato ricoverato in ospedale, a causa del-19. Anche la moglie diJunior, Nunzia, sarebbe positiva al tampone, anche se si trova in isolamento, perchè in condizioni meno gravi. L'articolo proviene da Trash Italiano.