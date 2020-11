Dopo lo screening l'Alto Adige si prepara alla riapertura (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Dopo lo screening di massa, al quale ha partecipato il 65% circa della popolazione, l'Alto Adige si avvia verso una progressiva riapertura. Questa mattina è toccato agli scolari delle elementari, che sono tornati in classe, Dopo che, il 13 novembre scorso, il governatore Arno Kompatscher aveva deciso la chiusura delle scuole a causa dell'Alto numero di contagi. Il governatore Kompatscher "prima di firmare ordinanza mi confronterò con ministro Speranza" “Il calendario delle riaperture - ha spiegato il governatore Altoatesino durante la videoconferenza stampa nella quale ha presentato i possibili allentamenti in Alto Adige a partire dal prossimo lunedì 30 novembre - lo abbiamo stilato in giunta ma non firmerò ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI -lodi massa, al quale ha partecipato il 65% circa della popolazione, l'si avvia verso una progressiva. Questa mattina è toccato agli scolari delle elementari, che sono tornati in classe,che, il 13 novembre scorso, il governatore Arno Kompatscher aveva deciso la chiusura delle scuole a causa dell'numero di contagi. Il governatore Kompatscher "prima di firmare ordinanza mi confronterò con ministro Speranza" “Il calendario delle riaperture - ha spiegato il governatoreatesino durante la videoconferenza stampa nella quale ha presentato i possibili allentamenti ina partire dal prossimo lunedì 30 novembre - lo abbiamo stilato in giunta ma non firmerò ...

