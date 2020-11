Diego Armando Maradona morto | Napoli piange il suo Re

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Per sempre”. Si potrebbe già finire così, con il Tweet della squadra di cui è diventato, in ordine, giocatore, tifoso e simbolo., come squadra e città,la morte die con lei tutto il mondo sportivo, ma non solo. Per l’occasione, l’azzurro che colora lo scudetto è stato trasformato in nero in segno di lutto. Tifosi, ex compagni e avversari, il cordoglio è una sola voce per quello che è stato se non il più forte calciatore di tutti i tempi (non ponete mai aquesta domanda), perlomeno il più iconico. Proprio in queste ore è stato indetto il lutto cittadino e la città si sta riversando nei Quartieri Spagnoli, tinti di azzurro e dove campeggia il murales rappresentantecon la numero 10 del, ma più indossata da allora. Le ...