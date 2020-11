Diego Armando Maradona morto | il 30 ottobre aveva compiuto 60 anni Dagli esordi alle vittorie | la video-scheda sulla sua carriera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo storico campioneil 25 novembre 2020,da poco60. Una, realizzata in occasione del suo compleanno, il 301960, ripercorre la suadalla prima discesa in campo come professionista, a 15con il Napoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.