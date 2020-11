Didattica a distanza, Azzolina: dal governo convenzioni per connessione gratis a studenti e docenti (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Da parte del governo c'è stato il massimo intervento per l'acquisto di pc, devices, ne abbiamo comprato circa 400mila". Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite a Stasera Italia, su Rete 4. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Da parte delc'è stato il massimo intervento per l'acquisto di pc, devices, ne abbiamo comprato circa 400mila". Così la ministra dell’Istruzione Luciaospite a Stasera Italia, su Rete 4. L'articolo .

matteorenzi : Noi siamo l’unico dei grandi Paesi europei che non ha la #scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone… - caritas_milano : La didattica a distanza ha fortissimi limiti Aumenta le disuguaglianze sociali, produce isolamento e difficoltà re… - ricpuglisi : A mio parere la foto che simboleggi la seconda ondata della pandemia #Covid19 in Italia dovrebbe essere questa: g… - mirmidone_4 : Quando se ne sarà andato vi terrò una lezione di interismo in aula magna. In presenza. Io non faccio didattica a distanza. - giulym53 : RT @marcocattaneo: Sì, la didattica a distanza è spiacevole per tutti, ma per qualcuno diventa un’impossibilità orsa a ostacoli. Aiutiamo b… -