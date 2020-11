Covid: Veneto, 2.660 positivi e 76 deceduti in 24 ore (Di mercoledì 25 novembre 2020) VENEZIA, 25 NOV - Il Veneto sfonda oggi il tetto dei 130mila positivi dall'inizio della pandemia. Con i 2.660 casi registrati nelle ultime 24 ore il totale dei contagiati della regione sale a quota ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020) VENEZIA, 25 NOV - Ilsfonda oggi il tetto dei 130miladall'inizio della pandemia. Con i 2.660 casi registrati nelle ultime 24 ore il totale dei contagiati della regione sale a quota ...

zaiapresidente : ???? In molti chiedono come donare il plasma iperimmune - usato come terapia per la cura del Covid-19 - alla Banca de… - zaiapresidente : ?? Ieri in Veneto abbiamo avviato la sperimentazione dei test di autodiagnosi per il Covid. Si acquisteranno per poc… - Agenzia_Ansa : Covid: il Veneto sperimenta il test fai da te, Zaia lo prova in diretta #ANSA - CorriereQ : Covid: Veneto, 2.660 positivi e 76 deceduti in 24 ore - squirtandsoda : RT @katak1979: intanto in Veneto prosegue la preparazione alla campagna vaccinale di massa per il Covid. -