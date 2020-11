Cimitero dei feti, Campidoglio nel rispetto della privacy: “Un codice al posto del nome delle donne” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Campidoglio ha annunciato una delibera atta a modificare il regolamento sulle sepolture del Cimitero dei feti a Roma. Tutela del rispetto alla privacy: “Un codice al posto del nome delle donne”. Via libera alla delibera di Giunta atta a modificare il regolamento sulle sepolture del Cimitero dei feti a Roma. Sulle croci verrà cancellato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilha annunciato una delibera atta a modificare il regolamento sulle sepolture deldeia Roma. Tutela delalla: “Unaldel. Via libera alla delibera di Giunta atta a modificare il regolamento sulle sepolture deldeia Roma. Sulle croci verrà cancellato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Cimitero dei feti, il Campidoglio annuncia che cambierà la norma per rispettare la privacy: “Un codice al posto del… - pale_blue_ric : 11) cimitero di Predappio urlando dietro ai visitatori fascisti 'mi chiamo Benito, sono stato un coglione, il fasci… - 79_Alessio : RT @chilhavistorai3: Additate per l'eternità: Delibera del Comune di #Roma per cambiare il regolamento di polizia cimiteriale. Sulle sepolt… - carano_antonio : RT @MonycaMarini: Nel cimitero di un piccolo paesino del Carso nei pressi di Gorizia è sepolto il Generale Giannetto Parodi, già Comandante… - LowSpirit979 : RT @chilhavistorai3: Additate per l'eternità: Delibera del Comune di #Roma per cambiare il regolamento di polizia cimiteriale. Sulle sepolt… -