Carlo Cracco scatena i suoi avvocati, lo chef: “Diffida già inviata” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le illazioni di Fabrizio Corona su Carlo Cracco, accusato di connivenza nel caso Genovese, ha scatenato lo chef che, attraverso il suo profilo Facebook, ha spiegato di aver inviato già tutte le diffide. Ospite di Non è l’Arena durante la puntata di domenica 22 novembre scorso, Fabrizio Corona ha detto la sua sul caso Genovese, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le illazioni di Fabrizio Corona su, accusato di connivenza nel caso Genovese, hato loche, attraverso il suo profilo Facebook, ha spiegato di aver inviato già tutte le diffide. Ospite di Non è l’Arena durante la puntata di domenica 22 novembre scorso, Fabrizio Corona ha detto la sua sul caso Genovese, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

stanzaselvaggia : Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di far… - guernica_70 : RT @stanzaselvaggia: Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare l… - Italia_Notizie : Carlo Cracco diffida Massimo Giletti, La7 e Ivan Zazzaroni - AndreaMinuz : RT @ilfoglio_it: Massimo Giletti e Fabrizio Corona sono ormai una coppia di fatto. Ma l'idillio è entrato in crisi nell'ultima puntata di '… - alidinuvole : @nez26 Un pezzo della cucina di Carlo Cracco atterrato per sbaglio non a Milano -