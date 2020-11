Alessandro Gassmann | “Chi non fa il vaccino non dovrebbe entrare in ristoranti | bar e treni…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Una volta fatto il, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in:, bar, cinema, teatri, stadio, negozi, autobus, taxi, treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno”. Così ha scrittoin un post pubblicato su via Twitter: la sua proposta di introdurre limitazioni a chi non vuole vaccinarsi contro il Covid ha scatenato, neanche a dirlo, un acceso dibattito nei commenti al suo post, con molti che si sono detti d’accordo con lui ma tanti altri che, invece, l’hanno tacciato di dispotismo. Una volta fatto il, darei una tessera che lo testimoni. Chi non vuole farselo non entra in:,bar, cinema,teatri,stadio, negozi, autobus,taxi,treni, e tiene sempre la mascherina… poi vedi che lo fanno. ...