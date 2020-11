Addio a Maradona | Ancelotti lo ricorda | “Amico mio | sei eterno”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il mondo del calcio è sotto choc: Diego Armandonon c'è più. Il Pibe de oro si è spento a 60 anni per una crisi respiratoria. L'ex fuoriclasse argentino è stato un'icona del calcio degli anni '80, quando il suo Napoli lottò al vertice per diversi anni. Celebre la rivalità tra gli azzurri e il Milan di Arrigo Sacchi in cui militava anche Carlo. L'attuale allenatore dell'Everton ha usato Twitter per spiegare le sue sensazioni: "Sei sempre stato un genio. Oggi è un giorno molto triste, con una grave perdita Ma tu, amico mio, sei eterno. Ciao Diego, riposa in pace".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Mr/status/1331675408618631181" ITA Sport Press.