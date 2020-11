Addio a Diego Armando Maradona: cuore di Napoli, anima dell'Argentina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il calcio piange oggi la morte di Diego Armando Maradona, l'artista del calcio, probabilmente il più grande calciatore che abbia mai calcato i campi da gioco. Amato e odiato, con le sue contraddizioni,... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il calcio piange oggi la morte di, l'artista del calcio, probabilmente il più grande calciatore che abbia mai calcato i campi da gioco. Amato e odiato, con le sue contraddizioni,...

chetempochefa : Addio a Diego Armando #Maradona, leggenda del calcio mondiale, aveva 60 anni. - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - forumJuventus : ???? Addio a Diego Armando Maradona ???? Leggenda del calcio mondiale, aveva 60 anni ?? - StefanoD_El92 : RT @acmilan: Rest in peace, Diego. Football will forever thank you. Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio.… - Authority85 : RT @acmilan: Rest in peace, Diego. Football will forever thank you. Addio Diego, eterno campione. Grazie, da tutti noi amanti del calcio.… -