Zlatan Ibrahimovic adesso diventa un verbo, «zlatanare» (Di martedì 24 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic diventa...un verbo! Precisamente voce del verbo Zlatanare. Che, sui libri di grammatica, suonerebbe così: io Zlatano, tu Zlatani, egli Zlatana, con tutte le successive coniugazioni del caso. Così, commentando l'ultima vittoria del Milan sul Napoli grazie anche a una doppietta di Ibra, il sito transalpino Foot365 ha titolato «Milan Zlatane Naples». Ma, esattamente, che cosa significa? E chi lo ha utilizzato per primo? La storia nasce nel 2012 in Svezia, patria di Ibra, dove lo Sprakradet (il corrispettivo della nostra Accademia della Crusca) ha pubblicato una lista dei 40 vocaboli entrati a far parte del linguaggio comune, e tra questi c'era proprio la voce «Zlatanera».

