“Un parac***! Il regolamento…” Maria De Filippi perde il controllo | la sbroccata è servita | gelo a UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) In questi giorniDesi sta esponendo più delle altre volte sul programma ‘Uomini e Donne’. Infatti, parlando di Valentina Autiero e del cavaliere Germano, la padrona di casa ha cacciato quest’ultimo dopo che la conoscenza tra i due non è andata a buon fine. Queste le sue parole: “Per me sei una presenza inutile nel programma. Nessuno vuole corteggiarti e non vedo motivo per farti rimanere”. Il cavaliere di UeD ha accettato la decisione della De. Ha abbandonato lo studio, salutando tutti. Nell’appuntamento del 24 novembre si stava discutendo del trio Daniela, Riccardo e Saul. La dama ha infatti incontrato entrambi gli uomini e con tutti e due è scattato il bacio. I cavalieri hanno saputo di tutto questo proprio durante la puntata, ma tutti sono rimasti sorpresi dalle loro reazioni. Infatti, non hanno manifestato ...